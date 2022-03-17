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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден публично оскорбил Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент США Джо Байден публично заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником». Кремль посчитал такие слова непростительными.

Во время общения Байдена с журналистами из пула Белого дома корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он, «после всего что мы видели», назвать своего российского коллегу военным преступником.

Сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, затем вернулся, переспросил и заявил: «Он военный преступник».

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

колобок11

Конечно очень сильные санкции от путина поступили! Псаки и Байден просто в шоке, путин порвал экономику...
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