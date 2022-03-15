Украина оценила убытки из‑за боевых действий

Убытки из-за боевых действий на Украине могут составить около 500 миллиардов долларов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, соответствующее интервью чиновника опубликовано на сайте правительства Украины.

По словам Марченко, негативные экономические последствия конфликта будут колоссальными. Так, на десять областей, где в настоящее время ведутся боевые действия, приходится половина украинского ВВП.

«Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать, многие работники просто уехали», — уточнил Марченко.

Он добавил, что точные убытки можно будет подсчитать только после завершения конфликта. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики Украины, потери достигнут 30%-50% ВВП.