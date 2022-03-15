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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обвинение попросило для Навального 13 лет колонии

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Государственное обвинение попросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда.

Также прокурор Надежда Тихонова попросила приговорить Навального к штрафу в 1,2 миллионов рублей. По утверждению Тихоновой, у обвинения есть «подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества», передает РБК.

Процесс проходит в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области в городе Покрове, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». По версии следствия, Навальный собрал с физических лиц 588 миллионов рублей пожертвований.

Следственный комитет считает, что Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели, включая «отдых за границей». При этом обвинение строится на показаниях четырех граждан, которые пожертвовали 2,7 миллиона рублей.

Дело об оскорблении Навальным мировой судьи Веры Акимовой было возбуждено после процесса по обвинению Навального в клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который завершился в феврале прошлого года.

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