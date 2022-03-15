Евросоюз запустил четвертую волну санкций против России

Евросоюз объявил запуск четвертого пакета санкций против России, который предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши, сообщается на сайте Европейского совета.

Полный перечень новых ограничений, а также лиц и компаний, в отношении которых ужесточаются санкции, будет опубликован в ближайшее время. Новые санкции предусматривают:

запрет всех финансовых транзакций с определенными госпредприятиями;

запрет на предоставление услуг рейтинговых служб и агентств, а также связанных с кредитными рейтингами подписок для любых российских лиц и организаций

расширение списка лиц, связанных с российским оборонным или промышленным комплексом, в отношении кого ужесточены ограничения в сфере товаров двойного назначения и технологий, которые могут использоваться для укрепления обороноспособности и безопасности России

запрет инвестиций в российский энергетической сектор, а также масштабный экспортный запрет на оборудование, компоненты и услуги для энергетической отрасли

дальнейшие торговые ограничения на поставки железа и стали, а также предметов роскоши

ограничительные меры против компаний в авиационной, оборонной, судостроительной и машиностроительной сферах

санкции против «ключевых олигархов», «лоббистов» и «пропагандистов», поддерживающих заявления Кремля о ситуации на Украине

Отмечается, что новые ограничения могут затронуть более 600 россиян. Новый пакет санкций приведет к тому, что значительная часть российской финансовой системы и промышленности будут находиться под ограничительными мерами.