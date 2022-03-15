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Кондитерские изделия резко подорожают

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Производители кондитерских изделий направили крупным федеральным и региональным торговым сетям уведомление, в котором сообщается о повышении отпускных цен на их товары с 15 марта.

С 1 апреля компания Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic) намерена поднять стоимость продукции на 15–20%, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty) — на 10%, передает РБК.

Российская компания «Юнивест» (бренды Impresso, «Рошель») намерена поднять стоимость своих товаров на 10–30%, «Акконд» («Птица Дивная», «Суфаэль») — на 17–22%, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis), «Черноголовка» (Fantola, «Савинов») — на 20%.

Объединение «Славянка» с 21 марта повысит цены на весовые конфеты на 20%. «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт»), ранее повысившие стоимость товаров на 10%, повторно увеличат цены на 18%.

Примечательно, что кондитерские изделия российского производства подорожают сильнее, чем зарубежные. В среднем цены повысятся на 25%, а основной причиной пересмотра прайс-листов называется рост себестоимости товаров на фоне обрушения рубля и введенных санкций.

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