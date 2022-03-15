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Врач рекомендовал увеличить срок ревакцинации от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Срок ревакцинации от коронавируса стоит увеличить, считает инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По мнению инфекциониста, переболевшим и вакцинированным прививаться от коронавируса пока не актуально. Группам риска и тем, кто до сих пор не болел, — актуально. Вероятность заболевания сохраняется

«В нынешних, достаточно "спокойных" эпидемиологических условиях, решение о ревакцинации нужно принимать на основании уровня иммунной защиты у индивида, пусть даже имеющимися средствами. Если есть факт перенесенного заболевания или законченный первичный курс вакцинации, и имеется иммунный ответ (определяются антитела) — можно ждать», — цитирует Позднякова пресс-служба компании.

Врач добавил, что официальные, рекомендуемые Минздравом и Роспотребнадзором сроки ревакцинации (через полгода) декларировались с учетом эпидобстановки.

«Сейчас она намного более спокойная, поэтому сроки нужно и можно удлинять», — считает инфекционист.

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