Власти потребовали найти способ снизить цены на сахар

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями по поводу резкого роста цен на сахар.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — приводят «Известия» поручение Белоусова, сделанное им на совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары

К концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны будут представить свои предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами, рассказал источник.

По данным Росстата, с 5 по 11 марта этот продукт в рознице подорожал на 12,8%. Это рекордный недельный рост за последние два года.