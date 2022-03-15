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Трое погибли в ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Минивэн столкнулся с КамАЗом на Большевистской улице в Новосибирске во вторник, трое погибли, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария произошла в 4.50 по местному времени (0.50 мск). 26-летний водитель Toyota Ipsum ехал по Большевистской со стороны Днепрогэсовской улицы и у дома №177/7 врезался в КамАЗ под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое, они доставлены в больницы. Двое мужчин 34 и 54 лет и 62-летняя женщина погибли. Обстоятельства аварии уточняются.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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