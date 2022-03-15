Трое погибли в ДТП в Новосибирске

Минивэн столкнулся с КамАЗом на Большевистской улице в Новосибирске во вторник, трое погибли, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария произошла в 4.50 по местному времени (0.50 мск). 26-летний водитель Toyota Ipsum ехал по Большевистской со стороны Днепрогэсовской улицы и у дома №177/7 врезался в КамАЗ под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое, они доставлены в больницы. Двое мужчин 34 и 54 лет и 62-летняя женщина погибли. Обстоятельства аварии уточняются.