Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили варварскую акцию, запустив по Донецку ракету «Точка У», заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

ВСУ в понедельник, 14 марта нанесли по центру Донецка удар оперативно-тактической ракетой «Точка У» с кассетной боевой частью. ПВО удалось ее сбить, но один из кассетных боевых элементов сработал По последним данным, погибли 20 человек, 28 человек, среди которых дети, госпитализированы.

«Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении Кремля.

По словам, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «безусловно, это атака на гражданское население», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эту атаку терактом.