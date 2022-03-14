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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Москва и Киев поставили переговоры «на паузу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Российская и украинская делегации взяли «технический перерыв» в переговорах до 15 марта, сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины и член делегации Михаил Подоляк.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — написал он.

Российская и украинская делегации провели уже четыре раунда переговоров — 28 февраля, 3, 7 и 14 марта. Первые три встречи проходили в Белоруссии, стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и прекращении огня на время эвакуации мирных жителей.

Четвертый раунд состоялся по видеосвязи, для этого созданы специальные рабочие группы. Стороны решили проводить встречи дистанционно, поскольку дорога на очную встречу занимает долгое время.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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