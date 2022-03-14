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Москва отменила масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим в общественных местах отменяется в Москве с 15 марта, соответствующий документ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Также отменяются обязательные противоэпидемические меры на предприятиях — например, регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах, следует из документа.

Собянин в своем официальном блоге уточнил, что принял это решение из-за «стабильного улучшения эпидемиологической ситуации». Он также подчеркнул, что в текущих условиях это поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление.

Снижение заболеваемости COVID-19 началось по всей России с марта, когда стали выявлять менее 100 тысяч зараженных в сутки. С 28 февраля в Москве отменили самоизоляцию для пожилых и удаленку для сотрудников компаний.

3 марта Собянин поручил прекратить использование QR-кодов, также были сняты все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев и прочих культурных и спортивных мероприятий.

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c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

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А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

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