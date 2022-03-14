НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые создали светящиеся белки для обнаружения онкомаркеров

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Фото: © Красноярский научный центр

Красноярские ученые создали новые искусственные гибридные белки, способные быстро выявить маркер онкологического заболевания в крови человека и подать биолюминесцентный сигнал об их наличии, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Ученые создали бифункциональные гибридные белки, состоящие из биолюминесцентного обелина (светящийся белок) в качестве сигнального модуля и белков-онкомаркеров в качестве специфичного модуля. Созданная модель может стать основой для разработки тест-систем быстрого и чувствительного обнаружения этих опухолевых маркеров в крови человека.

«Полученные гибридные белки проявляют свойства исходных молекул: онкомаркеры распознают и связываются с соответствующими антителами, а обелин обладает биолюминесценцией. На примере двух онкомаркеров мы показали хорошие перспективы использования этих гибридов качестве светящихся меток», — рассказала научный сотрудник Института биофизики СО РАН Евгения Башмакова.

В отличие от других систем, разработанный тест проводится в один этап и использует только одно антитело, что позволяет существенно снизить стоимость анализа. Практически мгновенная и яркая реакция биолюминесценции обелина обеспечивает быстрое и чувствительное обнаружение мишени, что может быть важно при диагностике и мониторинге заболеваний. 

В дальнейшем мы планируем оптимизировать условия проведения анализа с тем, чтобы повысить его чувствительность.

Еще по теме
Омские ученые примут участие в разработке больших беспилотников
Лаборатория искусственного интеллекта открылась в омском вузе
Водонапорную башню признали объектом культурного наследия в Хакасии
Байкальская нерпа заразилась вирусом от домашних животных
смотреть все
Наука #Наука #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозная погода ожидается на неделе в Забайкалье
Житель Приангарья получил 22 года за насилие над дочерью
Омские ученые примут участие в разработке больших беспилотников
Ученые создали светящиеся белки для обнаружения онкомаркеров
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (0)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
39
США признали наличие биолабораторий на Украине
39
Германия откажется от нефти и угля из России
Sibnet.Ru