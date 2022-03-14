Ученые создали светящиеся белки для обнаружения онкомаркеров

Красноярские ученые создали новые искусственные гибридные белки, способные быстро выявить маркер онкологического заболевания в крови человека и подать биолюминесцентный сигнал об их наличии, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Ученые создали бифункциональные гибридные белки, состоящие из биолюминесцентного обелина (светящийся белок) в качестве сигнального модуля и белков-онкомаркеров в качестве специфичного модуля. Созданная модель может стать основой для разработки тест-систем быстрого и чувствительного обнаружения этих опухолевых маркеров в крови человека.

«Полученные гибридные белки проявляют свойства исходных молекул: онкомаркеры распознают и связываются с соответствующими антителами, а обелин обладает биолюминесценцией. На примере двух онкомаркеров мы показали хорошие перспективы использования этих гибридов качестве светящихся меток», — рассказала научный сотрудник Института биофизики СО РАН Евгения Башмакова.

В отличие от других систем, разработанный тест проводится в один этап и использует только одно антитело, что позволяет существенно снизить стоимость анализа. Практически мгновенная и яркая реакция биолюминесценции обелина обеспечивает быстрое и чувствительное обнаружение мишени, что может быть важно при диагностике и мониторинге заболеваний.

В дальнейшем мы планируем оптимизировать условия проведения анализа с тем, чтобы повысить его чувствительность.