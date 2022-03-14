Экс-губернатор Тулеев предложил заморозить стройки в Кузбассе

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев предложил заморозить новые стройки жилья в регионе и направить средства на социальные объекты.

Тулеев написал в своем Telegram-канале большой пост о текущей экономической ситуации в стране. Особенно его обеспокоила проблема на рынке жилья.

«Ипотека и так была тяжелейшим ярмом на долгие годы, а теперь она просто схлопнется, а строительная отрасль может встать! А ведь она, как локомотив, тянет по цепочке за собой более 30 отраслей! Поэтому жизненно важно не дать стройке жилья остановиться», — написал экс-губернатор.

В качестве выхода он предложил заморозить в регионе новые стройки, «без которых пока можно обойтись», и направить средства прежде всего на жилье и социальные объекты.

Тулеев был губернатором Кузбасса с 1997 по 2018 годы. Он ушел в отставку после смертельного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».