Анонсирована новая игра Call of Duty

Компания Activision анонсировала новую версию легендарной игровой франшизы Call of Duty, сообщается в официальном блоге проекта.

Разработчики намерены перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства. В настоящее время Activision набирает специалистов, которые будут помогать студии реализовать мобильную версию экшена.

«Мы ищем опытных создателей игр, страстных поклонников и просто замечательных людей, которые присоединятся к нашей разнообразной команде, вдохновленной созданием новых мобильных игр мирового класса для игроков», — отмечается на сайте проекта.

Также подчеркивается, что новая королевская битва станет «мобильной AAA-игрой». В производстве уже задействованы студии Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware, что подтверждает серьезный масштаб разработки.