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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Анонсирована новая игра Call of Duty

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © callofduty.com

Компания Activision анонсировала новую версию легендарной игровой франшизы Call of Duty, сообщается в официальном блоге проекта.

Разработчики намерены перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства. В настоящее время Activision набирает специалистов, которые будут помогать студии реализовать мобильную версию экшена.

«Мы ищем опытных создателей игр, страстных поклонников и просто замечательных людей, которые присоединятся к нашей разнообразной команде, вдохновленной созданием новых мобильных игр мирового класса для игроков», — отмечается на сайте проекта.

Также подчеркивается, что новая королевская битва станет «мобильной AAA-игрой». В производстве уже задействованы студии Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware, что подтверждает серьезный масштаб разработки.

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