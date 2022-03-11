Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы

Киев ведет со странами Евросоюза переговоры о том, чтобы арестованные российские резервы пошли на возмещение ущерба Украине, сообщил замглавы Министерства экономики страны Денис Кудин.

Речь идет о сумме в 415 миллиардов долларов, которая представляет собой золотовалютные резервы Банка России, арестованные западными правительствами из-за ситуации на Украине. По словам Кудина, этой суммы достаточно, чтобы покрыть украинские потери.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики»,— сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24».

По оценке экспертов, из 643 миллиардов долларов, накопленных Россией в качестве резерва, доступными остались не более 200 миллиардов. Они представлены в китайском юане и монетарном золоте.