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Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев ведет со странами Евросоюза переговоры о том, чтобы арестованные российские резервы пошли на возмещение ущерба Украине, сообщил замглавы Министерства экономики страны Денис Кудин.

Речь идет о сумме в 415 миллиардов долларов, которая представляет собой золотовалютные резервы Банка России, арестованные западными правительствами из-за ситуации на Украине. По словам Кудина, этой суммы достаточно, чтобы покрыть украинские потери.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики»,— сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24».

По оценке экспертов, из 643 миллиардов долларов, накопленных Россией в качестве резерва, доступными остались не более 200 миллиардов. Они представлены в китайском юане и монетарном золоте.

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ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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