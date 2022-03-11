ФАС попросили проверить цены на корм для животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил ФАС и прокуратуру проверить допустимость повышения цен на корма для домашних животных.

«Прошу вас провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах РФ и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры», — написал Бурматов руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Зампред комитета отметил, что ему поступают обращения граждан, обеспокоенных «взрывным» ростом цен на корма и ветеринарные препараты. «По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты имеют принципиальное значение, и необоснованное завышение цен может привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья животных.