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ФАС попросили проверить цены на корм для животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил ФАС и прокуратуру проверить допустимость повышения цен на корма для домашних животных.

«Прошу вас провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах РФ и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры», — написал Бурматов руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Зампред комитета отметил, что ему поступают обращения граждан, обеспокоенных «взрывным» ростом цен на корма и ветеринарные препараты. «По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты имеют принципиальное значение, и необоснованное завышение цен может привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья животных.

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Экономика #Торговля
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