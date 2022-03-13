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Врач предостерегла от вызывающих аллергию лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Многие лекарства могут спровоцировать аллергические лекарства по типу крапивницы, таксидермии или раздражения, предупредила врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

«Чаще всего аллергические реакции на медикаменты развиваются по четвертому типу аллергических реакций, то есть гиперчувствительность замедленного типа, не угрожающая жизни, но приводящая к значительному снижению ее качества», — сказала врач в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, это всевозможные сыпи по типу крапивницы, таксидермии, шелушение, раздражение. Причем реакция может появиться не сразу, а уже после окончания приема препарата, пояснила Максимова.

«Наиболее часто вызывают нежелательные последствия антибактериальные препараты, например, группы пенициллинов или аминогликозидов. Нестероидные противовоспалительные средства, вроде аспирина, ибупрофена также могут быть виновниками нежелательных последствий», — отметила врач.

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Местные анестетики, используемые в стоматологии, могут вызывать аллергические реакции. В составе противовирусных препаратов есть добавки в виде, например, кукурузного или картофельного крахмала, пищевых красителей, и эти добавки могут вызывать нежелательные последствия у людей с особой чувствительностью к ним, добавила аллерголог.

Врач посоветовала всегда внимательно изучать инструкцию по применению того или иного препарата, и, если какой-то медикамент вызывает у вас настороженность, проконсультироваться со специалистом.

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pepelmetal

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kygear

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лачинов

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Disobedient

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