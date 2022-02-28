Пять фактов, которые нужно знать про таблетки

Даже здоровые люди периодически пьют таблетки. Однако не все знают особенности их приема, которые могут повлиять на эффективность лекарств.
Почему в мире наиболее распространены круглые таблетки? Дело в том, что их удобнее глотать, нет риска поперхнуться. А еще их удобно делить. Но бывают и другие варианты: овальные, капсульные и шарообразные.
Если истек срок годности
Около 90% лекарств сохраняют эффективность в течение нескольких лет после истечения срока годности, сообщается в исследовании FDA, опубликованном Гарвардской медицинской школой. Но эксперты все-таки не советуют принимать просроченные лекарства.
Срок годности препарата устанавливается в соответствии с физико-химическими свойствами самой молекулы действующего вещества или вспомогательных веществ, входящих в состав лекарства.
«Предполагается, что после окончания срока годности остается небольшой запас, однако препарат уже начинает терять свои способности, молекулы разрушаются, может не просто потеряться эффективность, но и появиться токсичный эффект», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба новосибирской фармкомпании Renewal.
Таблетки или капсулы
Некоторые лекарственные препараты производятся в капсулах по нескольким причинам. Во-первых, капсулы бывают кишечнорастворимые. Это значит, что препарат должен пройти целым через желудок и добраться целым до нужной точки – кишечника.
«Нельзя допустить, чтобы он начал растворяться в желудке, где растворяется обычная таблетка, иначе он будет неэффективен. Поэтому капсулы нельзя заменять другими лекарственными формами», — уточнила пресс-служба Renewal.
Еще одна причина – блокирование специфичного вкуса или запаха препарата. Например, если лекарство горькое, кислое или имеет неприятный запах, капсула нивелирует это.
Нельзя запивать кофе и чаем
Кофе или чай имеют в составе химически активные вещества: кофеин, дубильные вещества или флавоноиды. Они могут вступать во взаимодействие с составом препарата и давать нежелательные эффекты, в том числе ухудшение всасываемости, снижение эффективности лекарства, токсичный эффект.
«Если в инструкции написано, что надо запивать водой, то надо запивать водой. Если написано запивать молоком, то надо так и делать. Этим мы снижаем токсичность лекарства. Проведены исследования для лучшей безопасности и усвоения организмом лекарства, поэтому нужно делать, как написано в инструкции», — прокомментировала Sibnet.ru терапевт клиники «Здравица» Ирина Непомнящих.
Время приема
«Некоторые таблетки лучше всасываются, когда есть жиры, и тогда мы будем принимать их во время еды. Иногда нам надо улучшить отток желчи и тогда врач выписывает прием таблеток перед едой. Время приема сильно влияет на биодоступность, это сколько лекарства дойдет до места действия в организме», — пояснила терапевт.
Также время приема связано с эффектами лекарства. Например, препарат может активизировать нервную систему, человек становится более возбужденным, и в таком состоянии сложно уснуть – подобные лекарства лучше выпивать утром. И, наоборот, если лекарство вызывает сонливость, его применение в первой половине дня нежелательно.
Глотать или рассасывать
Способ приема лекарства, описанный в инструкции, также имеет важное значение. Так, в случае с таблетками для рассасывания часто процесс всасывания действующего вещества начинается уже во рту, и состав такого препарата вообще не подразумевает приема внутрь.
Если таблетка для рассасывания попадет в желудок, соляная кислота может снизить или полностью заблокировать эффект лекарства, отмечает фармацевтическая компания.
И наоборот, если препарат должен начать действовать в двенадцатиперстной кишке, не нужно, чтобы он растворялся в ротовой полости.Самый первый способ изготовления пилюль описывался еще в древнеегипетском папирусе Эберса (около 1550 годов до нашей эры).
Иногда препараты могут использоваться офф-лейбл, то есть врач назначает способ приема, не описанный в инструкции. Но сам пациент так сделать не должен — он не знает, как и что на него подействует.
«Врач может назначить рассосать таблетку вместо того, чтобы выпить, чтобы лекарство подействовало быстрее. Но это какие-то экстренные случаи. Например, препараты от давления могут так использоваться. Они влияют на слизистую оболочку рта и могут повреждать ее, если постоянно так делать», — привела пример специалист.