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Финансист дал совет, во что теперь вкладывать деньги

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Инвестиции в жилье сейчас рискованы, а с вложениями в юань лучше обождать, предупредил директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Покупать жилье в момент, когда на финансовых рынках произошли столь серьезные изменения, можно рекомендовать только для собственного использования.

«Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — сказал Прайм эксперт.

По его словам, в качестве надежного актива многие россияне сейчас рассматривают валюты Израиля и Китая. «Из перечисленных стран Китай наиболее развит с точки зрения фондового рынка и финансовых инструментов», — отметил он. Но Аржанухин не рекомендовал сейчас покупать валюту этих государств.

«Рубль обновил исторические минимумы, на внешнеполитической арене риторика достигла пика — в такие моменты лучше не совершать каких-то серьезных шагов, поскольку шанс на более крепкий рубль, безусловно, есть», — объяснил Аржанухин свою позицию.

Скорее всего, этим шансом можно будет воспользоваться в конце марта или апреле — покупать что-либо сейчас скорее рано, подытожил он.

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