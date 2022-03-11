Алтайский завод заменит иностранные запчасти для КамАЗа

Автомобили КамАЗ начнут собирать без использования иностранных компонентов и узлов, для замены компания планирует воспользоваться и продукцией Алтайского завода прецизионных изделий.

Из-за того, что на фоне санкций ряд зарубежных производителей приостановили поставки продукции в РФ, у КамАЗа образовался дефицит импортных узлов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора Торгово-финансовой компании «КамАЗ» Дмитрия Леонова руководителям дилеров концерна.

«В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаул)», — сказано в письме.

Уточняется, что в случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет.