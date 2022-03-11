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Глава МВФ допустила дефолт России из‑за санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: Friends of Europe / CC BY 2.0

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», — утверждала Георгиева. «Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — приводит ее слова ТАСС.

Глава МВФ подчеркнула, что «не намерена спекулировать на тему возможного дефолта» экономики РФ. По ее мнению, на это может повлиять, во-первых, то, как долго будет сохраняться действие антироссийских санкций, а также то, будет ли у РФ возможность выплачивать свои долги.

«Ни то, ни другое, пока не ясно», — констатировала Георгиева.

Давление на Россию в связи с событиями на Украине, вероятно, продолжит усиливаться из-за того влияния, которое происходящее оказывает на глобальную экономику, заявила Георгиева.

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