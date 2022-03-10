«Сибирь» проиграла «Салавату» и завершила участие в чемпионате КХЛ

«Сибирь» завершила пятую игру с «Салаватом Юлаевым» в 1/4 плей-офф со счетом 2:3 и вылетела из борьбы за Кубок Гагарина.

После четырех игр плей-офф «Сибири» и «Салавата Юлаева» счет в серии был 1:3 в пользу уфимцев. Для победы новосибирцам нужно было провести три победные игры. Но команда не сумела отыграться, и завершила серию со счетом 1:4.

Первый период последнего матча прошел всухую, но уже во втором новосибирцы получили в ворота две шайбы (Алексей Пустозеров и Глеб Кузьмин). Выйдя на третий период, хоккеисты «Салавата» тут же отправили в ворота «Сибири» третью шайбу, ее автор — Николай Кулемин.

Новосибирцы забили первую шайбу на шестой минуте третьего периода, гол на счету Александра Шарова. За три минуты до финальной сирены Егор Аланов уменьшил разрыв в счете до 2:3.

За минуту до конца игры «Салават» получил удаление, а «Сибирь» заменила вратаря на полевого игрока. В игре шесть на четыре новосибирцам не удалось забить. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу уфимцев.

После проигрыша «Сибирь» завершает участие в чемпионате КХЛ. В полуфинал Востока прошли «Металлург» и «Трактор». На западе место в 1/2 получили ЦСКА, «Спартак» и СКА.