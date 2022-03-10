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Блогер показал реальные цены на модели Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Granta с 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и механической трансмиссией стоит практически 1 миллион рублей, сообщил автомобильный блогер Айрат Авто.

Блогер прошел по автосалону и показал реальные цены на несколько моделей Lada. лифтбек Granta в комплектации Luxe в начале марте можно приобрести за 1 057 800 рублей.

Базовая Vesta, оборудованная 113-сильным двигателем объемом 1,6-литра и вариатором доступна в автосалоне за 1 400 900 рублей. Еще одна Vesta в модификации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил, укомплектованным пятиступенчатой «механикой» предлагали за 1 332 900 рублей. За эту цену покупатель мог рассчитывать на литые диски, мультируль и кондиционер.

За аналогичную цену можно приобрести универсал Lada Vesta SW в комплектации Classic с тем же 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Что касается хэтчбека XRay, то модель с такими же агрегатами в начале марта доступна за 1 280 900 рублей.

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