Красноярский зоопарк показал процесс взвешивания жирафов

Жирафов взвешивают раз неделю для контроля за их здоровьем, красноярский зоопарк «Роев ручей» показал фотографии процесса.
«Раз в неделю жирафов взвешивают. Ведь стабильный вес – важный показатель здоровья питомца», — говорится в сообщении зоопарка.
Для того чтобы взвесить самое высокое сухопутное животное, в помещении устроена специальная площадка с весами, куда жирафы становятся по очереди. Процедура для них уже вполне привычная, и занимает совсем немного времени.
Судя по фотографии, жираф в зоопарке весит 769,5 килограммов. В целом жирафы могу весить до 1 тысячи килограммов и достигать роста в 6 метров.
лачиновВидимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...
olegsbeglovОни своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...
mosquito__2010А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.
pepelmetalИ без этого документа все это знали!