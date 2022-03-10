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Красноярский зоопарк показал процесс взвешивания жирафов

Источник:
Sibnet.ru
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Жирафов взвешивают раз неделю для контроля за их здоровьем, красноярский зоопарк «Роев ручей» показал фотографии процесса.

«Раз в неделю жирафов взвешивают. Ведь стабильный вес – важный показатель здоровья питомца», — говорится в сообщении зоопарка.

Для того чтобы взвесить самое высокое сухопутное животное, в помещении устроена специальная площадка с весами, куда жирафы становятся по очереди. Процедура для них уже вполне привычная, и занимает совсем немного времени.

Судя по фотографии, жираф в зоопарке весит 769,5 килограммов. В целом жирафы могу весить до 1 тысячи килограммов и достигать роста в 6 метров.

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лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

olegsbeglov

Они своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...

mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

pepelmetal

И без этого документа все это знали!
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