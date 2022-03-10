Красноярский зоопарк показал процесс взвешивания жирафов

Жирафов взвешивают раз неделю для контроля за их здоровьем, красноярский зоопарк «Роев ручей» показал фотографии процесса.

«Раз в неделю жирафов взвешивают. Ведь стабильный вес – важный показатель здоровья питомца», — говорится в сообщении зоопарка.

Для того чтобы взвесить самое высокое сухопутное животное, в помещении устроена специальная площадка с весами, куда жирафы становятся по очереди. Процедура для них уже вполне привычная, и занимает совсем немного времени.

Судя по фотографии, жираф в зоопарке весит 769,5 килограммов. В целом жирафы могу весить до 1 тысячи килограммов и достигать роста в 6 метров.