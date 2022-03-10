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Составлен список предприятий для национализации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IKEA, Apple и McDonald's вошли в ряд компаний, которые Россия может национализировать, сообщил главы организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — цитируют «Известия» Павлова.

По его словам, список является открытым, туда вносятся компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям. Кроме того, Павлов уточнил, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

«Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», — добавил он.

«Единая Россия» на прошлой неделе сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.

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Экономика #Промзона #Торговля #Санкции
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