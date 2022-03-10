Наркотики пытались отправить в ангарскую колонию с помощью арбалета

Житель Иркутской области пытался отправить в колонию Ангарска с помощью арбалета марихуану и гашиш, сообщило в четверг ГУФСИН по региону.

По данным ведомства, попытка передачи в колонию запрещенных веществ выяснилась в ходе проверки. Судимый 21-летний ангарчанин прикрепил к снаряду арбалета 0,9 грамма марихуаны и 0,36 грамма гашиша и собирался сделать выстрел в сторону колонии №14.

Ангарчанина задержали. Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За прошлый год в Иркутской области установили 15 фактов передачи запрещенных веществ в колонии.