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Наркотики пытались отправить в ангарскую колонию с помощью арбалета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Иркутской области

Житель Иркутской области пытался отправить в колонию Ангарска с помощью арбалета марихуану и гашиш, сообщило в четверг ГУФСИН по региону.

По данным ведомства, попытка передачи в колонию запрещенных веществ выяснилась в ходе проверки. Судимый 21-летний ангарчанин прикрепил к снаряду арбалета 0,9 грамма марихуаны и 0,36 грамма гашиша и собирался сделать выстрел в сторону колонии №14.

Ангарчанина задержали. Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За прошлый год в Иркутской области установили 15 фактов передачи запрещенных веществ в колонии.

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