Налог на доходы с вкладов «заморозят» на два года

Правительство планирует освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина.

Сбор не будет взиматься с вкладчиков по доходам за этот и прошлый год. По словам Мишустина, отмена сбора позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что особенно важно в нынешней ситуации.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, ну, значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было уплатить в этом году», — сказал Мишустин.

Налог взимается независимо от суммы сбережений гражданина на счетах, если полученный процентный доход оказался больше пороговой величины, зависящей от ключевой ставки Центробанка. Для 2021 года это 42,5 тысяча рублей, для 2022 года — 85 тысяч рублей.

Так, по ставке 20% налог на годовой вклад в миллион рублей по итогам 2022 составил бы 14950 рублей. При этом данный налог пока еще не собирался, за 2021 год граждане должны были заплатить его до 1 декабря 2022 года.