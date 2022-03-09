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Правительство одобрило национализацию западных компаний

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики. В частности, он включает механизм национализации имущества иностранных организаций.

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Ранее партия предложила национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии российских производств на фоне проведения операции на Украине.

Собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию.

Затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется не менее года продолжать деятельность старого предприятия, а также сохранить две трети трудового коллектива.

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лачинов

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mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

olegsbeglov

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pepelmetal

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