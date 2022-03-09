США признали наличие биолабораторий на Украине

Объекты, где проводятся биологические исследования, есть на Украине, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — ответила Нуланд на вопрос о наличии на Украине химического или биологического оружия.

По словам чиновницы, в случае, если на Украине произойдет какой-либо инцидент, связанный с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов 7 марта сообщил, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По данным Минобороны, наличие таких лабораторий стало причиной распространения на Украине таких инфекций, как туберкулез, корь и краснуха.