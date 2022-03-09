НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США признали наличие биолабораторий на Украине

Источник:
Sibnet.ru
606 3
Фото: © NIAID

Объекты, где проводятся биологические исследования, есть на Украине, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — ответила Нуланд на вопрос о наличии на Украине химического или биологического оружия.

По словам чиновницы, в случае, если на Украине произойдет какой-либо инцидент, связанный с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов 7 марта сообщил, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По данным Минобороны, наличие таких лабораторий стало причиной распространения на Украине таких инфекций, как туберкулез, корь и краснуха.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам
Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса
Байден ввел запрет на импорт российской нефти
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Экология‑Новосибирск» втрое увеличит сумму пени
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье
Новосибирская ТЭЦ‑4 построит систему оборота стоков
Посетитель напал на стоматолога в томской поликлинике
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (3)
Картина дня
Валютные операции для россиян ограничены на полгода
США признали наличие биолабораторий на Украине
Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса
Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
36
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
34
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
28
Путин пообещал, что срочники и резервисты не попадут на Украину
Sibnet.Ru