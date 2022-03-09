Байден ввел запрет на импорт российской нефти

Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении.

«Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

При этом глава Белого дома признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон. Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра).

«С нынешними действиями она поднимется еще выше. Но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы минимизировать повышение цен», — сказал президент США.

Как отметил хозяин Белого дома, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас могут принять аналогичные меры против России, но Вашингтон может на это пойти.

Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».