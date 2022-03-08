Кадыров в ответ на санкции решил «тайком уйти в ряды ниндзя»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него «отродясь не было» активов, которые решила заморозить Япония, вводя антироссийские санкции после начала операции на Украине

Япония «прогнулась под Европу», когда решила вслед за США и ЕС заморозить его несуществующие банковские счета, написал глава Чечни своем Telegram-канале. «Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?» — написал глава Чечни.

Кадыров язвительно заметил, что, скорее всего, ему отныне «запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры». «Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», — посетовал глава Чечни.

В ответ на решение Токио глава Чечни решил «принять ответные меры» и запретил руководству Японии посещать республику, за исключением двух мест: «психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».

«Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов», — пообещал Кадыров.