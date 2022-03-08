Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу. Французский лидер уверен, что нужно продолжат диалог с Москвой.

«Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, потому что к этому обязывают история и география», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, нужно сохранить с Россией «все связи, которые мы можем сохранить». «Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры, научного и технического сообщества, неправительственных организаций», — отметил президент Франции.

Макрон заявил, что не ожидает урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время. «Я думаю, что в краткосрочной перспективе военные действия продолжатся», — отметил французский лидер.

«Но мы будем продолжать разговаривать с Россией», — заявил Макрон.