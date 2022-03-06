Порядка ста участников незаконной акции задержали в Новосибирске

Силовики пресекли в Новосибирске несанкционированную акцию, участники которой протестовали против специальной военной операции России на территории Украины.

Площадь Ленина была оцеплена силам полиции и Росгвардии. К месту были стянуты спецмашины и автозаки. Участники акции собирались группами и разворачивали немногочисленные плакаты. Самая большая группа сосредоточилась у Театра оперы и балета.

В 14.00 силовики начали через мегафон предупреждать собравшихся о противоправности их действий и призывали разойтись. Примерно через 10-15 минут начались задержания. Задержанных отводили к автозакам.

Силовикам довольно быстро удалось оттеснить митингующих из Театрального сквера. Протестующие стали вновь собираться, чтобы двинутся по городу в направлении Нарымского сквера. Полиция и Росгвардия вновь приступили к задержаниям. Примерно через час протестующие были окончательно рассеяны.

По подсчетам корреспондента Sibnet.ru всего было задержано порядка 100 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что пока не располагают точной информацией о числе участников акции и задержанных.

МВД России ранее предупредило о незаконности их проведения и ответственности за участие в таких мероприятиях.