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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Порядка ста участников незаконной акции задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Силовики пресекли в Новосибирске несанкционированную акцию, участники которой протестовали против специальной военной операции России на территории Украины.

Площадь Ленина была оцеплена силам полиции и Росгвардии. К месту были стянуты спецмашины и автозаки. Участники акции собирались группами и разворачивали немногочисленные плакаты. Самая большая группа сосредоточилась у Театра оперы и балета.

В 14.00 силовики начали через мегафон предупреждать собравшихся о противоправности их действий и призывали разойтись. Примерно через 10-15 минут начались задержания. Задержанных отводили к автозакам.

Силовикам довольно быстро удалось оттеснить митингующих из Театрального сквера. Протестующие стали вновь собираться, чтобы двинутся по городу в направлении Нарымского сквера. Полиция и Росгвардия вновь приступили к задержаниям. Примерно через час протестующие были окончательно рассеяны.

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По подсчетам корреспондента Sibnet.ru всего было задержано порядка 100 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что пока не располагают точной информацией о числе участников акции и задержанных.

МВД России ранее предупредило о незаконности их проведения и ответственности за участие в таких мероприятиях.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Происшествия #Местная власть #Новосибирск
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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
Sibnet.Ru