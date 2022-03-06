Сексолог перечислила продукты для удачного свидания

Психолог в области сексологии Алия Королева перечислила продукты, которые содержат афродизиаки и помогут сделать свидание удачным.

«Афродизиаки — это особые вещества, которые содержатся в продуктах, специях и маслах. Они благотворно сказываются на половом влечении, усиливая его, а также хорошо влияют на эмоциональный фон и улучшают настроение», — рассказала Королева в интервью «Пятому каналу».

На половое влечение влияют орехи (фундук, пекан, кешью), жирные сорта рыбы, а также куриные и перепелиные яйца. Из специй — острый чили, куркума и карри.

Также, по словам Королевой, если есть на свидании креветки, кальмары, мидии и другие морепродукты, это тоже может настроить пару на «правильный лад». Сексолог посоветовала заправить морепродукты пряными специями с добавлением красного перца и зажечь ароматические свечи с запахом лаванды, иланг-иланг или герани.