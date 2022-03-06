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Диетолог назвала идеальный обед для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jakeprzespo / Attribution License

Диетолог Кортни Д’Анджело назвала три типа основных продуктов на обед, которые помогут похудеть.

По словам диетолога, при похудении нужно сочетать три основные пищевые группы: белковую еду, зелень и здоровые углеводы. Обед должен состоять из этих элементов, приводит слова специалиста издание Eat This, Not That! (ETNT).

Центральное место должен занимать постный белок, источником которого могут быть, например, курица, индейка или рыба. Диетолог считает, что каждый прием пищи должен включать 25-30 граммов белка. Лучшими продуктами среди зелени Д’Анджело назвала брокколи и шпинат.

«Они содержат необходимые организму клетчатку, микроэлементы и питательные вещества, причем клетчатка (как и белок) помогут дольше оставаться сытым», — сказала диетолог.

Из здоровых углеводов она выбрала рис и батат, которые снабжают организм энергией и надолго утоляют голод.

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