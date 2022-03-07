Совбез ООН обсудит гуманитарный кризис на Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на заседание, посвященное гуманитарной ситуации на Украине, сообщил источник во всемирной организации.

«Заседание намечено на понедельник на 15.00 (23.00 мск)», — сказал ТАСС источник.

В пятницу, 4 марта вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада продолжает обращаться к ООН с призывом ввести миротворцев на территорию своего государства.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе. 11 стран-членов СБ ООН поддержали резолюцию, трое воздержались от голосования. Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории.