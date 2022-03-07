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Совбез ООН обсудит гуманитарный кризис на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: Patrick Gruban / CC BY-SA 2.0

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на заседание, посвященное гуманитарной ситуации на Украине, сообщил источник во всемирной организации.

«Заседание намечено на понедельник на 15.00 (23.00 мск)», — сказал ТАСС источник.

В пятницу, 4 марта вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада продолжает обращаться к ООН с призывом ввести миротворцев на территорию своего государства.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе. 11 стран-членов СБ ООН поддержали резолюцию, трое воздержались от голосования. Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории.

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