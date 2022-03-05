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Терминалы вышли из строя в транспорте Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Терминалы Сбербанка отключились в томских автобусах в субботу, возможно, в результате хакерской атаки, сообщила администрация города.

По информации комитета по организации пассажироперевозок, в ряде маршрутных автобусов отключились терминалы Сбербанка, по которым проходит оплата проезда. Терминалы не работают в автобусах маршрутов №№ 4, 8/9, 11, 12, 19, 20, 29, 53.

«Терминалы, возможно, вышли из строя в результате хакерской атаки. Просим пассажиров отнестись с пониманием и пока осуществлять оплату проезда наличными или через специальное мобильное приложение», — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Специалисты техподдержки Сбербанка совместно с перевозчиками регулируют систему безналичной оплаты. Ожидается, что в течение дня сбой устранят.

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Сибирь #Транспорт и дороги #Томск
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pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

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Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

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