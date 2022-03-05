Зеленский обрушился с обвинениями на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кого-то защитить после отказа альянса установить бесполетную зону над страной.

«Состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — заявил Зеленский в видеобращении к украинцам.

По его словам, страны альянса «сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО».

«Это самогипноз тех, кто слабый, неуверенный внутренне, хотя может владеть оружием в разы более сильным, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях, о человечности. А про что вы думали на том заседании?" – разозлился Зеленский.

Зеленский выразил сомнение в способностях НАТО. «Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее», — сказал он.