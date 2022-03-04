Депутаты потеряли Зеленского, возможно, он в Польше

Президент Владимир Зеленский покинул Украину и на этот раз по неизвестной причине находится в Польше, сообщил спикер российской Госдумы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию по защите жителей Донбасса. В ходе спецоперации уничтожается инфраструктура ВС Украины.

«Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал Володин в Telegram, при этом не уточнив, при каких обстоятельствах и кто именно из депутатов это сообщил.

Информация о том, что президента нет в столице Украины, появляется уже не первый раз. В том числе Володин со ссылкой на депутатов Верховной Рады 26 февраля сообщал о том, Зеленский «вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания». Все видео с Зеленским, по данным Володина, записывались заранее.

Также по СМИ бродила официально неподтвержденная информация, что Зеленский уезжал на Запад.

Последний раз президента Украины видели в четверг, 3 марта — на пресс-конференции. А в пятницу, 4 марта Зеленский выпустил видеообращение с заявлением о том, что российские военные атаковали «крупнейшую в Европе» Запорожскую АЭС и что силы российской армии брошены против «ключевой мишени для оккупантов» Киева.