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Оттепель в Новосибирске сменится резким похолоданием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет переменчивой — потепление до плюсовых отметок сменится 20-градусными морозами, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, суббота ожидается преимущественно без осадков, скорость ветра составит 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается 9-11, днем — 2-4 градусов ниже нуля.

«На нашу территорию будет поступать очень теплая воздушная масса с юго-запада», — рассказала собеседница. Днем в воскресенье ожидается мокрый снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью будет минус 6-8 градусов с потеплением к утру, днем ожидается оттепель до плюс 1-3 градусов.

В понедельник также ожидаются мокрый снег, метель, ветер до 18 метров в секунду ночью и до 20 — днем. Ночью будет около нуля градусов, днем — 1-3 тепла.

Во вторник и среду ожидается резкое похолодание. В ночные часы — до 20 градусов мороза, в дневные — до минус 14 градусов. По данным синоптиков,  зимняя погода продлится до конца недели.

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