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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Затонул флагман украинского флота — «Гетман Сагайдачный»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defense of Ukraine, Pavlo Parfenuk / CC BY-SA 2.0

Украинские моряки затопили флагман своего флота — фрегат «Гетман Сагайдачный», сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.

«Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева», — говорится в сообщении. Уточняется, что это было вызвано необходимостью. «Так нужно», — отметили в центре.

«Гетман Сагайдачный», — сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3 650 тонн. Спущен на воду весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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