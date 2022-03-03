Третий выпуск слепых прослушиваний детского «Голоса» перенесли

Новый выпуск слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети»
вместо пятницы покажут в субботу из-за праздничных выходных в честь
Международного женского дня.
В телепрограмме Первого канала девятый сезон шоу «Голос.
Дети» стоит в субботу в 21.30. Традиционно проект показывают по пятницам, но программа
поменялась из-за переноса рабочего дня с понедельника на субботу.
Наставниками девятого сезона стали Полина Гагарина, Баста и
Егор Крид, каждый из них наберет в команды по 15 участников. По итогам двух выпусков слепых прослушиваний в
команде Гагариной собрались шесть детей, у Басты — четверо, у Крида трое
подопечных.
По правилам шоу, в финал пройдут девять участников, по три
артиста из каждой команды. По итогам голосования наставников и зрителей выберут
трех суперфиналистов, победителя выбирают только зрители.