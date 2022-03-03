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Третий выпуск слепых прослушиваний детского «Голоса» перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Голос. Дети»

Новый выпуск слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети» вместо пятницы покажут в субботу из-за праздничных выходных в честь Международного женского дня.

В телепрограмме Первого канала девятый сезон шоу «Голос. Дети» стоит в субботу в 21.30. Традиционно проект показывают по пятницам, но программа поменялась из-за переноса рабочего дня с понедельника на субботу.

Наставниками девятого сезона стали Полина Гагарина, Баста и Егор Крид, каждый из них наберет в команды по 15 участников.  По итогам двух выпусков слепых прослушиваний в команде Гагариной собрались шесть детей, у Басты — четверо, у Крида трое подопечных.

По правилам шоу, в финал пройдут девять участников, по три артиста из каждой команды. По итогам голосования наставников и зрителей выберут трех суперфиналистов, победителя выбирают только зрители.


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