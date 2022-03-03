Центробанк ввел комиссию при покупке валюты на бирже

Центробанк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже, сообщает пресс-служба регулятора.

Комиссия с физических лиц при покупке валюты на бирже выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, указывает ЦБ. При этом предписание регулятора распространяется только на операции, осуществляемые через брокерские счета.

«30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — отмечается в сообщении.

Доллар и евро на Московской бирже два дня подряд бьют исторические рекорды. Так, накануне американская валюта достигала 109,55 рубля. Евро торговался выше 122 рублей. В четверг курс доллара впервые в истории поднялся выше 116, евро — выше 124 рублей.