Единоросы переходят c iPhone на отечественные смартфоны

Некоторые депутаты Госдумы демонстративно отказались от iPhone после закрытия продаж техники Apple в России. В частности, депутат «Единой России» Мария Бутина заявила, что теперь будет пользоваться разработкой «Ростеха» смартфоном AYYA T1.

«Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1», — написала Бутина в своем Telegram.

AYYA T1 мало чем отличается от импортных бюджетных моделей. Смартфон имеет 6,55-дюймовый экран с разрешением 1600720, двойной камерный блок с основной матрицей в 14 мегапикселей, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, аккумулятор емкостью 4000 мАч.

«Главное в этом устройстве: кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет. Так что малышка Ая — самый надёжный телефон от чужих глаз и ушей!», — сообщила Бутина.

Бутину поддержал депутат «Единой России» Денис Майданов, также ставший обладателем отечественной новинки, о чем он также сообщил в своем Telegram-канале.

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Смартфоны с аппаратным отключением камеры и микрофона регулярно появляются на рынке, хотя и не пользуются особой популярностью среди покупателей. Отключить эти функции можно с помощью специальных программ на любом телефоне.

Смартфон AYYA Т1 производит дочерняя компания «Ростеха» «Смартэкосистема». В продажу AYYA Т1 поступил в конце 2021 года, цена в российских интернет-магазинах варьируется от 15 до 25 тысяч рублей. Аналогичный по характеристикам китайский смартфон можно приобрести в среднем за 9 тысяч рублей.