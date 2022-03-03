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Дорожники в Хакасии объявили закупку Land Cruiser Prado

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: EurovisionNim / CC BY-SA 4.0

Ширинское дорожное ремонтно-строительное управление объявило закупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado за 5,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупки.

Дорожники объявили закупку 21 февраля, заявки они принимают до 15 марта. В условиях закупки указано, что он хотят купить Toyota Land Cruiser Prado за 5,9 миллиона рублей. По условиям закупки автомобиль должен быть доставлен в Хакасию.

По такой цене на сайте Toyota предлагают новые полноприводные внедорожники мощностью 249 лошадиных сил, в комплектации, близкой к максимальной.

Ширинское дорожное ремонтно-строительное управление занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Неизвестно, зачем им понадобился дорогой внедорожник.

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Сибирь #Хакасия #Местная власть #Автопром
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