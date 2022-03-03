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Минобороны рассказало о подвиге российских танкистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Экипажи двух российских танков продемонстрировали героизм в ходе специальной военной операции на Украине, уничтожив в сумме почти два десятка единиц бронетехники и около двух сотен националистов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», — сказал Конашенков.

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По его словам, другой экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, «уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».

«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника», — отметил Конашенков.

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Оборона #Армия #Конфликты
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