Российские банки отключили от SWIFT

Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Члены европейской комиссии также обсуждали включение в список Сбера и «Газпромбанка», но отказались из-за возможных ответных санкций России, под которыми подразумевается сокращения поставок энергоресурсов.

Представители ВТБ сообщили ТАСС, что отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов банка. «Это решение не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами ВТБ», — уточнил представитель банка.

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Система позволяет мгновенно в защищенном режиме обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами.

Россия имеет собственную систему обмена финансовыми сообщениями, однако к ней на сегодня подключены только несколько иностранных банков. Пользователями SWIFT являются более 11 тысяч финансовых организаций по всему миру.