Букет цветов и коробка конфет — банальный и не самый дешевый вариант дополнения к подарку на 8 марта. Чем можно заменить цветы, как красиво преподнести презент или и сделать трогательный сюрприз?

Международный женский день вырос из маршей женщин за равную с мужчинами оплату труда. Но со временем 8 марта превратилось в чествование женственности. В России символами этого праздника стали мимозы и тюльпаны.

Но мимозы и тюльпаны с благодарностью примут далеко не все дамы, а букеты более благородных цветов стоят по несколько тысяч рублей. И это при том, что цветы воспринимаются многими женщинами не как основной подарок, а только как дополнение. Если все это ставит мужчину в затруднительное положение, есть и другие способы красиво поздравить с 8 марта.

Замена букету

Срезанные цветы стоят недолго. Неплохой заменой станут цветы в горшках. Но покупать такие растения лучше в специализированных магазинах, а не в торговых центрах.

Цветущие орхидеи, розы в горшках — это растения после специальной выгонки (мер по ускорению роста). По сути это те же букеты, только простоят они немного дольше срезанных. Такие цветы могут больше не зацвести и быстро погибнуть.

#История 8 марта в истории Новосибирска

Гораздо надежнее покупать растения в цветочных, садоводческих магазинах или даже в ботсаду. Пусть они будут не на цвету, небольшие, но, если их преподнести с нужными словами, самостоятельно выбрать красивый горшок и пересадить туда росток, такой подарок будет восприниматься как более личный. Можно рассказать о выборе цветка, горшка, и как бережно сажал этот росток.

Кроме того, можно отправить подругу на цветочный мастер-класс. Такие проводятся в тех же ботсадах и культурных пространствах. Например, в ботсаду СО РАН в Новосибирске 6 и 7 марта проводят мастер-класс «Домашний садик из суккулентов», где можно самой научиться создавать красивую композицию.

Также можно пригласить девушку на прогулку по оранжерее ботсада, где после экскурсии купить экзотические растения в подарок.

Букет можно собрать не только из цветов. В моде съедобные букеты из сладостей или фруктов. Для этого надо набрать разных сладостей и закрепить их на деревянных шпажках, имитируя букет, и замаскировать оберточной бумагой. Также можно собрать букет с фруктами или клубникой. Много мастер-классов размещают на YouTube.

Романтика и креатив

Само вручение подарка и поздравление с 8 марта можно превратить в перформанс, сюрприз, тогда день запомнится надолго.

«Советую полагаться на личную историю, важно вложить душу. Например, коробочка с распечатанными фотографиями, на которых памятные воспоминания, будет очень приятным сюрпризом. Если на каждой фотографии написать приятные слова, конечно, это будет здорово», — предложила вариант организатор мероприятий Валентина Идаленок.

Если девушка любит стихи, можно попробовать сочинить для нее поэму или песню и исполнить в праздник. Или сказать красивое пожелание при свете звезд. Можно смонтировать видеоролик о лучших качествах девушки. Для этого существует множество видеоредакторов.

«Можно попросить друзей помочь и организовать флешмоб. Был такой случай: детей из группы танцевального класса парень пригласил, чтобы они в костюме ангелочков поздравили девушку», — посоветовала Идаленок.

Важно включить фантазию и вспомнить об общих приятных моментах или увлечениях девушки. Например, повторить первое свидание, если оно особенно удалось. Или в день праздника на пути из кафе попросить, чтобы каждый встречный (заранее подготовленный друг) вручал девушке открытку с приятными словами.

Если девушка фанатка вселенной Marvel, то можно поздравить ее в костюме Человека-паука и устроить киновечер. Для сладкоежки можно испечь торт, сделать красивую надпись.

Очень занятой женщине можно организовать девичник: накрыть стол, украсить квартиру шариками и пригласить ее подруг. Такой неожиданный вариант может порадовать многих дам.

А после окончания вечеринки самому навести порядок. Бюджет такой вечеринки может быть и не очень большой, важнее эффект неожиданности и радость от встречи с подругами. Все-таки праздник — женский.