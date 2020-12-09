Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка

Картошка фри идеально подойдет для шампанского, а мерло сочетается с индийской и средиземноморской кухней. Какие закуски подавать к разным сортам вин, чтобы подчеркнуть вкус напитка, и как разнообразить праздничный стол в зависимости сортов вин?

Вино и еда — своеобразный дуэт, каждый участник которого может дополнить, раскрыть вкус другого. В вопросе сочетания важны такие характеристики вина, как терпкость, кислотность, маслянистость, интенсивность ароматов, степень сладости во вкусе. В еде важны текстура основного блюда (жирность, сочность, жесткость), сладость или кислотность, аромат.

Андре Симон, французский виноторговец:

«Вино делает каждый прием пищи событием, каждый стол более элегантным, каждый день более цивилизованным»

Красное

Красное вино можно поделить по насыщенности, легкости и плотности. Для каждого будет свой набор более подходящих закусок. Фаворит среди продуктов для красного вина — различное мясо.

Практически все мясные блюда будут хорошо сочетаться с красными насыщенными полнотелыми винами: бордо, шираз, мальбек, неббиоло.

К красным легким винам (гаме, пино нуар) лучше подавать мясо птицы (курицу, индейку, утку), также подойдут такие закуски как паста, сыр, хлеб, пицца.

Красные вина средней плотности (каберне-фран, гренаш, мерло, барбера) отлично сочетаются со всеми жареными блюдами итальянской и испанской кухни.

Белое

Многие считают рыбу универсальной закуской для белых вин, но на самом деле это миф, говорит бармен Ирина Пахомова. Рыба подходит не ко всем видам белого вина и ассортимент закусок для этого напитка намного богаче.

Для полнотелого белого вина, такого как вионье, шардоне, семильон, подойдут мягкий сыр, овощи, грибы, орехи, пряная рыба, курица, индейка, свинина.

Закуски для белых ароматных вин (например, рислинг, мускат белый, шенен блан) — свинина, бекон, курица, жареные овощи, мягкий сыр.

Белые сухие вина (токай, мускат, алиготе, пино-гри) отлично закусывать овощами, салатами, курицей и рыбой.

Розовое

Как правило, розовые вина подаются в сочетании с сырами, холодными закусками, овощами, фруктами и десертами. Сложные горячие блюда не подходят. Исключение составляет белая или красная рыба, поджаренная на гриле, а также паста, итальянская пицца, морепродукты под легким соусом.

Для разнообразия к розовым винам (например, мерло розе или пино-нуар розе) бармен советует приготовить блюда из индийской, марокканской и средиземноморской кухонь.

Игристое

Парадоксально, но к игристым винам подходят и сладости, и солености. Беспроигрышная формула — чем слаще закуска, тем больше сладости должно быть в напитке. Одно из известных и удачных сочетаний, например, клубника и клубничные десерты с игристым полусладким вином.

А такие напитки как ламбурско, кава, зект, асти, идеально сочетаются и с соленым: икра, анчоусы, суши, рыба, мясо птицы, картошка фри.