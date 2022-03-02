Китай продолжит торговое сотрудничество с Россией

Китай намерен продолжать торговое сотрудничество с Россией, сообщает МИД страны. Также отмечается, что Пекин не поддерживает любые незаконные односторонние санкции

«Китай и Россия продолжат осуществлять регулярное сотрудничество в торговой сфере», — говорится в заявлении. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что Пекин выступает против санкций в отношении России.

Накануне МИД Китая приветствовал начало переговоров между представителями России и Украины и выразил надежду, что стороны продолжат дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций на фоне военных действий на Украине.