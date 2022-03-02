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Китай продолжит торговое сотрудничество с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Китай намерен продолжать торговое сотрудничество с Россией, сообщает МИД страны. Также отмечается, что Пекин не поддерживает любые незаконные односторонние санкции

«Китай и Россия продолжат осуществлять регулярное сотрудничество в торговой сфере», — говорится в заявлении. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что Пекин выступает против санкций в отношении России.

Накануне МИД Китая приветствовал начало переговоров между представителями России и Украины и выразил надежду, что стороны продолжат дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций на фоне военных действий на Украине.

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